Manolo Adamo lascia il Cesena e si trasferisce allo Spezia a titolo definitivo. L’accordo tra le due società prevede un’operazione di circa 500mila euro. L’esterno si unisce così al nuovo club, segnando la fine della sua esperienza nella squadra romagnola. Questo trasferimento rappresenta un passo importante nella carriera di Adamo, che prosegue la sua crescita nel campionato di Serie B.

E' finita l'avventura di ‘Manolo’ Adamo al Cesena, l'esterno saluta la Romagna e passa a titolo definitivo allo Spezia. “Confermata la nostra esclusiva del 31 dicembre quando vi avevamo parlato di una trattativa in stato avanzato”, scrive il giornalista sportivo Alfredo Pedullà sul suo sito, a. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

© Cesenatoday.it - Calciomercato, Adamo saluta e va allo Spezia: il Cavalluccio incassa circa 500mila euro

Leggi anche: Calciomercato, primi movimenti in uscita per il Cesena: 'Manolo' Adamo molto vicino allo Spezia

Leggi anche: Cesena, Adamo verso l’addio: va allo Spezia. C’è Sernicola, il Cagliari guarda a Klinsmann

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Calciomercato, primi movimenti in uscita per il Cesena: 'Manolo' Adamo molto vicino allo Spezia; Lo Spezia incontra il Cesena e prova a chiudere per Adamo; Duttilità al potere: lo Spezia alza l’offerta al Cesena per Adamo; Adamo favorevole al trasferimento allo Spezia: il Cesena non vuole contropartite.

Calciomercato, primi movimenti in uscita per il Cesena: 'Manolo' Adamo molto vicino allo Spezia - Lo scrive sui propri canali social come notizia esclusiva il giornalista sportivo Alfredo Pedullà ... cesenatoday.it