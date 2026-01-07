Brisbane Roar FC-Auckland FC venerdì 09 gennaio 2026 ore 09 | 35 | formazioni quote pronostici

Da infobetting.com 7 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Analisi e informazioni sulla sfida tra Brisbane Roar FC e Auckland FC, valida per il dodicesimo turno di A-League australiana, in programma venerdì 9 gennaio 2026 alle ore 09:35. Si approfondiscono le formazioni, le quote e i pronostici per questa partita tra la capolista e il team di casa. Un'analisi obiettiva utile per chi desidera conoscere i dettagli di questa sfida di metà stagione.

Dodicesimo turno di A-League australiana che vede la capolista Auckland FC impegnata sul campo del Brisbane Roar FC. Gli Orange vengono da 3 KO nelle ultime 4 gare disputate, con una media di quasi 2 gol subiti a partita. Momento calante per la squadra di Valkanis dopo l’ottimo inizio, ma la classifica rimane buona con la squadra in piena lotta per i playoff. . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

brisbane roar fc auckland fc venerd236 09 gennaio 2026 ore 09 35 formazioni quote pronostici

© Infobetting.com - Brisbane Roar FC-Auckland FC (venerdì 09 gennaio 2026 ore 09:35): formazioni, quote, pronostici

Leggi anche: Melbourne City-Brisbane Roar FC (martedì 06 gennaio 2026 ore 09:00): formazioni, quote, pronostici

Leggi anche: Melbourne City-Brisbane Roar FC (martedì 06 gennaio 2026 ore 09:00): formazioni, quote, pronostici

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Risultati A-League: punteggi aggiornati in diretta; Roar Pronti a Infierire sui Campioni del City; Hekari FC sfida Solomon Kings nel Derby Melanesiano; Al-Hilal Guida la Saudi League: Trasferimenti che Cambiano Tutto.

Brisbane Roar keen to shine in trial against A-League heavyweights - Brisbane Roar will get an early indication of the progress made under new coach Michael Valkanis in Sunday’s trial against Auckland FC. couriermail.com.au

brisbane roar fc aucklandA-League Men: Pressure builds and ladder tightens - Elsewhere, Macarthur denied league leaders Auckland, Central Coast ... neoskosmos.com

Brisbane Roar grab deserved away point against A-League heavyweights - Although the result extended Brisbane’s run of games without a win against all opposition in New Zealand to 11, O’Shea could not fault the determination of his side against the team that topped the ... theaustralian.com.au

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.