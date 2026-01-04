Il match tra Melbourne City e Brisbane Roar FC si gioca martedì 6 gennaio 2026 alle ore 09:00, nel contesto del dodicesimo turno di A-League australiana. In questa occasione, i campioni in carica del Melbourne City affrontano in casa il Brisbane Roar FC. Di seguito, analizzeremo le formazioni, le quote e i pronostici relativi a questa sfida.

Dodicesimo turno di A-League australiana con i campioni uscenti del Melbourne City impegnati in casa contro il Brisbane Roar FC. Continua il momento nero della squadra di Vidmar che perdono in casa contro il Perth Glory e ad oggi in campionato hanno vinto una sola gara in casa e soprattutto non prendono i 3 punti dal 6 dicembre scorso in casa dei . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Melbourne City-Brisbane Roar FC (martedì 06 gennaio 2026 ore 09:00): formazioni, quote, pronostici

Leggi anche: Central Coast Mariners-Brisbane Roar FC (mercoledì 31 dicembre 2025 ore 09:00): formazioni, quote, pronostici

Leggi anche: Central Coast Mariners-Brisbane Roar FC (mercoledì 31 dicembre 2025 ore 09:00): formazioni, quote, pronostici

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Risultati A-League: punteggi aggiornati in diretta; Central Coast Mariners-Brisbane Roar FC mercoledì 31 dicembre 2025 ore 09 | 00 | formazioni quote pronostici; Risultati 3 gennaio 2026: calcio live |; Talenti A-League puntano all'Europa a gennaio.

Preview: Brisbane Roar vs. Melbourne City - prediction, team news, lineups - League clash between Brisbane Roar and Melbourne City, including predictions, team news and possible lineups. sportsmole.co.uk

Player ratings: Melbourne City v Brisbane Roar - Kamau nets first brace of his career - The Kenyan native put John Aloisi's men to the sword with two goals in either side to half time A first career brace for young gun Bruce Kamau was enough as Melbourne City comfortably defeated ... goal.com

Former Brisbane star Luke Brattan says he has no regrets over saying he would only play for Roar - Brisbane star Luke Brattan returns to Suncorp Stadium in a Melbourne City jersey. news.com.au

#AustraliaVsEngland Quando si camminava per le strade di Melbourne o della Latrobe City, che si trattasse di un abito cucito su misura, di un viaggio intercontinentale o di una pratica bancaria, era quasi impossibile non imbattersi nel nome di Armando P… x.com

Melbourne Trams: The Heartbeat of the City #MelbourneTrams #MelbourneCity #MelbourneLife #AustraliaReels #AussieVibes CityVibes UrbanTravel StreetPhotography TravelReels ExploreAustralia ExploreMelbourne CityScenes DailyTravel InstaTrav - facebook.com facebook