Brigitte Bardot oggi i funerali Il marito racconta gli ultimi giorni | Il cancro le ha tolto la vita

Oggi si svolgono i funerali di Brigitte Bardot, scomparsa lo scorso 28 dicembre all’età di 91 anni. La cerimonia, riservata e privata, si terrà nella chiesa di Notre-Dame de l’Assomption a Saint-Tropez, con una diretta su maxischermo nel porto e in Place des Lices. Il marito ha condiviso gli ultimi giorni di vita, descrivendo come il cancro abbia contribuito alla sua scomparsa.

