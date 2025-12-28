Brigitte Bardot così è morta l' attrice | Ha detto una parola al marito e tutto è finito Scontro sull' eredità tra il figlio e la fondazione

Brigitte Bardot è deceduta domenica mattina nella sua residenza di Saint-Tropez, La Madrague. Alla sua morte, il marito Bernard era presente. La notizia ha riacceso il dibattito sull’eredità dell’attrice, coinvolgendo il figlio e la fondazione che porta il suo nome. La vicenda evidenzia le delicate questioni familiari e patrimoniali legate alla figura di Bardot, icona del cinema e della cultura francese.

Brigitte Bardot è morta domenica mattina all'alba. Al suo fianco, nella sua residenza, La Madrague (dal valore di 30 milioni), a Saint-Tropez, c'era il marito Bernard. 🔗 Leggi su Leggo.it

