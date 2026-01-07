Brigitte Bardot oggi i funerali dell’attrice a Saint-Tropez

Oggi, 7 gennaio, si svolgono a Saint-Tropez i funerali di Brigitte Bardot, celebre attrice e icona del cinema francese, deceduta il 28 dicembre all’età di 91 anni. La cerimonia rappresenta un momento di commiato per ricordare la lunga carriera e l’importante ruolo che Bardot ha avuto nel panorama culturale e artistico.

Si terranno oggi, 7 gennaio, a Saint-Tropez i funerali dell'attrice Brigitte Bardot, morta il 28 dicembre a 91 anni. La cerimonia si terrà press o la chiesa cattolica di Notre-Dame-de-l'Assomption e sarà trasmessa su maxi-schermi al porto e in due piazze della città, per consentire a residenti e ammiratori di seguirla. Bardot sarà poi sepolta in forma privata in un cimitero che si affaccia sul Mar Mediterraneo. Alla cerimonia, in programma per le 11, parteciperanno gli ospiti invitati dalla famiglia e dalla Fondazione Brigitte Bardot per la protezione degli animali. Da tempo Bardot considerava Saint-Tropez il suo rifugio dalla celebrità che un tempo l'aveva resa famosa.

