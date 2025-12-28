Brigitte Bardot quando la diva del cinema diceva | Io sex symbol? Voglio essere me stessa

Brigitte Bardot, celebre attrice francese e simbolo degli anni ’60, si è spenta all’età di 91 anni. Conosciuta per la sua eleganza e il suo talento, Bardot ha lasciato un’impronta significativa nel mondo del cinema e della cultura. La sua carriera e il suo impegno civile continuano a essere fonte di ispirazione, rappresentando un capitolo importante della storia del cinema e dell’arte francese.

Si è spenta all'età di 91 anni Brigitte Bardot, la leggendaria attrice francese e icona degli Anni '60. L'attrice, modella e cantante è morta nella sua casa nel sud della Francia. Conosciuta a livello mondiale per il suo ruolo in 'Piace in troppi', del 1956, l'attrice divenne un simbolo di bellezza e libertà. Dopo aver raggiunto la fama internazionale recitando in una cinquantina di film, si ritirò dalla recitazione prima dei 40 anni per dedicarsi alla causa animalista. Ecco le immagini storiche della diva negli anni 50 e 60?. "Io ricordata come sex symbol? Voglio solo essere me stessa", diceva a un giornalista durante una conferenza stampa nel 1956 a New York.

