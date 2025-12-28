Brigitte Bardot morta a 91 anni il cinema perde uno degli ultimi miti | fu simbolo di seduzione e libertà sessuale

Brigitte Bardot è scomparsa all'età di 91 anni, lasciando un segno indelebile nel mondo del cinema e della cultura. Icona di seduzione e libertà, ha rappresentato un simbolo della Francia e dell’epoca in cui ha vissuto. La sua figura rimane una testimonianza di un’epoca e di valori che hanno influenzato generazioni. La sua morte segna la fine di un’era, lasciando un vuoto nel panorama artistico e culturale internazionale.

Il cinema perde uno degli ultimi miti. A 91 anni, se n?è andata Brigitte Bardot. Attrice, icona del costume, simbolo della seduzione e della libertà sessuale, icona di Francia. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Brigitte Bardot morta a 91 anni, il cinema perde uno degli ultimi miti: fu simbolo di seduzione e libertà sessuale

Brigitte Bardot è morta a 91 anni: spirito ribelle, entrò nel mito del cinema e cambiò per sempre la storia della moda - Brigitte Bardot è morta a 91 anni dopo una grave malattia: se ne va una donna diventata mito mondiale del cinema, simbolo di libertà e icona di stile ... vogue.it

È morta Brigitte Bardot, leggenda del cinema francese: aveva 91 anni - Negli ultimi mesi, l’icona del cinema francese era stata ricoverata più volte per motivi di salute. notizie.it

Addio a Brigitte Bardot, l'attrice ci lascia a 91 anni. All’apice della fama, l'iconica #BrigitteBardot aveva fatto una scelta che aveva stupito il mondo: lasciare il cinema per difendere chi non ha voce. Ha rinunciato a una carriera brillante per dedicarsi complet - facebook.com facebook

"I suoi film, la sua voce, la sua gloria splendente, le sue iniziali, i suoi dolori, la sua passione per gli animali, il suo volto diventato Marianne, Brigitte Bardot incarnava una vita di libertà. Piangiamo una leggenda del secolo" ha scritto il presidente Macron. #ANS x.com

