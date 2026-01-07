Brigitte Bardot è morta di cancro | la rivelazione del marito

Brigitte Bardot, icona del cinema francese, è deceduta il 28 dicembre all’età di 91 anni. La notizia è stata resa nota dal marito Bernard d’Ormale, che ha confermato che la causa della sua morte è stata un cancro. La conferma è stata data in un’intervista a Paris Match, pochi giorni prima dei funerali a Saint-Tropez. La sua scomparsa segna la fine di un’epoca nel cinema europeo.

A uccidere Brigitte Bardot, morta a 91 anni lo scorso 28 dicembre, è stato il cancro. Lo ha rivelato il marito Bernard d’Ormale, per più di 30 anni accanto alla diva del cinema francese, in un’intervista a Paris Match mercoledì 7 gennaio, giorno dei funerali a Saint-Tropez. «Ha resistito molto bene alle due operazioni per curare il cancro che alla fine e ha tolto la vita, ma voleva assolutamente tornare a La Madrague (la sua residenza, ndr.)», ha spiegato al quotidiano. «Negli ultimi tempi, il dolore alla schiena la debilitava e rendeva complicata ogni sua riabilitazione». Una sofferenza che ha segnato i suoi ultimi giorni: «Le è sfuggito due o tre volte “Sono stufa, voglio andarmene” ». 🔗 Leggi su Lettera43.it

