Brigitte Bardot è morta di cancro nei momenti di sofferenza fisica le è sfuggito due o tre volte ‘Sono stufa voglio andarmene…' | le rivelazioni del marito Bernard Oggi i funerali

Brigitte Bardot è scomparsa il 28 dicembre scorso all’età di 91 anni, a causa di un cancro. A rivelarlo, per la prima volta, il marito Bernard d’Ormale, che ha condiviso dettagli sugli ultimi mesi di vita dell’attrice francese. In un’intervista a Paris Match, Bernard ha anche raccontato i momenti di sofferenza fisica e le parole di stanchezza che Bardot ha pronunciato durante le sue ultime settimane. Oggi i funerali celebrano la sua memoria.

È stato il cancro a uccidere Brigitte Bardot. A dirlo, per la prima volta in modo esplicito, è il marito Bernard d’Ormale, che in una lunga intervista a Paris Match ha raccontato gli ultimi mesi di vita dell’ attrice francese, morta il 28 dicembre scorso a 91 anni. Una testimonianza diretta, priva di enfasi, che restituisce il quadro di una malattia affrontata con lucidità e di un progressivo indebolimento fisico vissuto nella riservatezza più assoluta. “Brigitte soffriva di un cancro”, ha spiegato d’Ormale al settimanale francese. “ Ha resistito molto bene alle due operazioni, ma desiderava assolutamente tornare a La Madrague”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

