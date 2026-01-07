Bournemouth–Tottenham preview probabili formazioni e pronostico

Il match tra Bournemouth e Tottenham, in programma mercoledì 7 gennaio 2026 alle 20:30 ora italiana, si svolge al Vitality Stadium. Entrambe le squadre cercano una risposta positiva: il Bournemouth desidera interrompere un momento difficile, mentre il Tottenham punta a consolidare i risultati esterni e migliorare la propria posizione in classifica. Ecco una panoramica delle probabili formazioni e le aspettative per questa partita.

Mercoledì 7 gennaio 2026, ore 19:30 (UK) 20:30 (Italia) – Vitality Stadium Al Vitality Stadium va in scena una partita che può pesare parecchio per entrambe: il Bournemouth cerca finalmente una vittoria per interrompere un periodo complicato, mentre il Tottenham vuole dare continuità ai risultati esterni e risalire una classifica che non rispecchia le ambizioni del club. Bournemouth: serve la svolta. I Cherries arrivano da una fase lunga senza successi. Le prestazioni non sono sempre state negative, ma la squadra ha raccolto meno di quanto prodotto e ora ha bisogno di una scossa concreta: i tre punti. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Bournemouth–Tottenham preview, probabili formazioni e pronostico Leggi anche: Manchester City–Bournemouth: preview, probabili formazioni, chiavi tattiche e pronostico Leggi anche: Newcastle–Tottenham: preview, ultime dai campi, probabili formazioni e pronostico La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Probabili formazioni Italia Israele/ Quote: Gattuso a tre? (Qualificazioni Mondiali 2026, 14 ottobre 2025) - Probabili formazioni Italia Israele: le scelte di Gattuso e Ben Shimon nella partita valida per le qualificazioni Mondiali 2026. ilsussidiario.net Probabili formazioni Como Juventus/ Quote: dubbi negli attacchi (Serie A, oggi 19 ottobre) - Probabili formazioni Como Juventus, quote e ultime notizie su moduli e titolari per la partita di Serie A, oggi domenica 19 ottobre La domenica inizierà subito forte, le probabili formazioni Como ... ilsussidiario.net Ratiba Ya Kandanda Leo ENGLAND: Premier League 22:30 Bournemouth vs Tottenham 22:30 Brentford vs Sunderland 22:30 Crystal Palace vs Aston Villa 22:30 Everton vs Wolves 22:30 Fulham vs Chelsea 22:30 Manchester City vs Brighton 23:15 Burnley v - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.