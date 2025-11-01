All’Etihad si prospetta una gara a trazione offensiva per il Manchester City, che ritrova il suo assetto fluido tra costruzione a tre e rifinitura nei mezzi spazi. Il Bournemouth arriva con idee chiare: blocco medio, ripartenze pulite e ricerca delle catene di fascia per innescare Solanke. Stato delle squadre in breve. Manchester City: possesso dominante, uscite pulite su Rodri, rifinitura tra le linee con De Bruyne Bernardo e attacchi in ampiezza con DokuFoden. Pressione post-perdita feroce per tenere il baricentro altissimo.. Bournemouth: organizzazione compatta (4-24-4-2 in non possesso), immediate verticalizzazioni verso SemenyoSolanke, e conduzioni di Kluivert per risalire campo. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Manchester City–Bournemouth: preview, probabili formazioni, chiavi tattiche e pronostico