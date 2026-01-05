Bosch al CES 2026 | quando software e hardware si fondono per ridisegnare mobilità e fabbriche

Al CES 2026, Bosch presenta una visione integrata di tecnologia e innovazione, evidenziando come la collaborazione tra software e hardware possa migliorare la mobilità e le industrie. L'azienda sottolinea l'importanza di una stretta integrazione tra questi elementi per promuovere soluzioni più efficienti e sostenibili, segnando un passo avanti nel modo in cui tecnologia e produzione si evolvono insieme.

Al CES 2026 Bosch mette al centro una convinzione: il progresso accelera quando software e hardware smettono di essere due mondi paralleli e diventano un unico sistema. “La nostra lunga esperienza in ambito hardware e software ci permette di colmare il divario tra il fisico e il digitale”, ha dichiarato Tanja Rueckert. E mentre l’azienda ribadisce la promessa di “Tecnologia per la vita”, Paul Thomas, Presidente di Bosch Nord America, lo sintetizza così: “ Bosch conosce a fondo sia il software sia l’hardware. Su questo si basa il nostro successo ". 6 miliardi da software e servizi. La strategia è sostenuta da obiettivi economici concreti: entro l’inizio del prossimo decennio Bosch prevede che le vendite di software e servizi supereranno i 6 miliardi di euro, con circa due terzi nel settore Mobility. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

