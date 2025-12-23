Bosch accelera sull’AI | il cockpit del futuro debutta al CES 2026

(Adnkronos) – L’integrazione dell’intelligenza artificiale sta cambiando il ruolo dell’automobile, trasformandola da semplice mezzo di trasporto a ambiente digitale personalizzato. Bosch presenta al CES 2026 una nuova generazione di cockpit intelligenti pensati per rendere ogni viaggio più fluido, produttivo e sicuro. La novità principale è la “piattaforma di estensione AI”, un modulo ad alte prestazioni . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

