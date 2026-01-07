Bologna per killer del capotreno c’era ordine di allontanamento dall’Italia

In seguito all’omicidio del capotreno a Bologna, si approfondiscono le indagini su Marin Jelenic, sospettato del gesto. Con un ordine di allontanamento dall’Italia e un biglietto per l’Austria, l’indagato rappresenta un elemento chiave nelle indagini. La vicenda solleva questioni di sicurezza e procedurali, mentre le autorità proseguono le verifiche per chiarire i motivi dell’episodio e il ruolo di Jelenic.

Omicidio capotreno a Bologna. Il pm: "Ha agito per motivi abietti" - E' una delle aggravanti che pesano su Marin Jelenic, il quale, si scopre, era destinatario di un ordine di allontanamento comunitario ... tg.la7.it

Arrestato il killer del capotreno a Bologna: a Pavia qualche giorno fa gli era stato sequestrato un coltello - Il killer del ferroviere alla stazione di Bologna era passato ed era stato denunciato anche a Pavia. laprovinciapavese.gelocal.it

#TG2000 - #Bologna, arrestato il presunto killer del #capotreno. #Sciopero in Emilia #7gennaio #treni #EmiliaRomagna #cronaca #news #Tv2000 @tg2000it x.com

Arrestato il killer del capotreno di Bologna. Ora galera a vita. - facebook.com facebook

