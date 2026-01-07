Bologna per killer del capotreno c’era ordine di allontanamento dall’Italia
In seguito all’omicidio del capotreno a Bologna, si approfondiscono le indagini su Marin Jelenic, sospettato del gesto. Con un ordine di allontanamento dall’Italia e un biglietto per l’Austria, l’indagato rappresenta un elemento chiave nelle indagini. La vicenda solleva questioni di sicurezza e procedurali, mentre le autorità proseguono le verifiche per chiarire i motivi dell’episodio e il ruolo di Jelenic.
Un biglietto per l'Austria in tasca e un ordine di allontanamento comunitario che porta il suo nome. Si stringe il cerchio intorno a Marin Jelenic, il presunto killer di Alessandro Ambrosio, capotreno di 34 anni di Bologna, ucciso con un fendente al polmone. Il volto del 36enne croato è stato svelato dalle telecamere che lo .
