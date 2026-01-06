Bologna le immagini del presunto killer del capotreno di Trenitalia Alessandro Ambrosio

A Bologna sono emerse le immagini della videosorveglianza che potrebbero identificare il presunto aggressore del capotreno di Trenitalia, Alessandro Ambrosio, vittima di un omicidio. Le immagini sono state pubblicate nel tentativo di fornire elementi utili alle indagini in corso. La vicenda ha suscitato grande attenzione, e le autorità continuano le indagini per ricostruire con precisione quanto accaduto.

Le immagini dalla videosorveglianza del presunto killer del capotreno di Trenitalia Alessandro Ambrosio, ucciso a Bologna. Si tratterebbe di Jelenic Marin, 36enne di origini croate. Ambrosio, 34 anni, è stato ucciso a coltellate in un parcheggio della stazione. L’uomo è stato avvistato nel tardo pomeriggio di ieri. Gli inquirenti hanno acquisito le immagini delle telecamere dei sistemi di videosorveglianza interni ed esterni. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Bologna, le immagini del presunto killer del capotreno di Trenitalia Alessandro Ambrosio Leggi anche: Alessandro Ambrosio, capotreno ucciso a coltellate nel parcheggio della stazione di Bologna: aveva 34 anni, lavorava per Trenitalia. Il killer è in fuga Leggi anche: Capotreno ucciso a coltellate alla stazione di Bologna: Alessandro Ambrosio aveva 34 anni. Killer in fuga, al vaglio le telecamere Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Il presunto assassino del capotreno ripreso dalle telecamere della stazione di Bologna; Bologna, capotreno ucciso nel parcheggio della stazione: chi è il presunto killer in fuga; Capotreno ucciso a Bologna, identificato il presunto killer in fuga: è Marin Jelenic, un senza fissa dimora; Alessandro Ambrosio accoltellato in stazione e la fuga di Jelenic Marin: cosa sappiamo dell'omicidio del capotreno. Nel video, il presunto killer del capotreno a Bologna. La polizia diffonde le immagini - E' caccia all'uomo che, ieri sera ha ucciso un capotreno di 34 anni nei pressi del parcheggio per i dipendenti in stazione. msn.com

