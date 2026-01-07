Capotreno ucciso a Bologna | dall’omicidio all’arresto tutti gli spostamenti di Marin Jelenic

L'articolo segue gli sviluppi dell'omicidio del capotreno Alessandro Ambrosio a Bologna, con particolare attenzione all'arresto di Marin Jelenic, 36enne croato. Fermato a Desenzano del Garda, Jelenic aveva acquistato un biglietto per viaggiare da Tarvisio a Villach, attraversando il confine austriaco. Di seguito, vengono analizzati gli spostamenti e le indagini che hanno portato all'arresto del sospettato.

Capotreno ucciso a Bologna, pm: “Omicidio commesso per motivi abietti” - Si attende l'udienza di convalida del fermo per Marin Jelenic, il 36enne croato accusato di aver ucciso Alessandro Ambrosio, capotreno 34enne, accoltellato lunedì sera a Bologna. tg24.sky.it

Arrestato l'uomo accusato dell'omicidio del capotreno a Bologna - È stato fermato dai poliziotti del commissariato di Desenzano del Garda (Brescia) l’uomo accusato di essere l’autore dell’omicidio di Alessandro Ambrosio, il capotreno di 34 anni ucciso a coltellate ... poliziadistato.it

Il capotreno ucciso è stato aggredito alle spalle. Dopo il fermo, la convalida dell'indagato, poi l'autopsia. Il questore di Brescia: 'Il fermato aveva un atteggiamento sospetto'. In tanti in divisa al presidio in stazione in ricordo della vittima. #ANSA - facebook.com facebook

