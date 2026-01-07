Marin Jelenic a Milano la giornata del killer del capotreno | notte al Niguarda e spostamenti in città

Marin Jelenic, fermato per l'omicidio del capotreno Alessandro Ambrosio, ha trascorso la notte tra il 5 e il 6 gennaio nel reparto di chirurgia dell'ospedale Niguarda a Milano. La sua presenza nella città e gli spostamenti sono stati monitorati, mentre proseguono le indagini per chiarire le dinamiche dell'episodio avvenuto alla stazione di Bologna.

Ha trascorso la notte tra il 5 e il 6 gennaio nella sala d'aspetto dell'ospedale Niguarda Marin Jelenic, il 36enne croato fermato per l'omicidio di Alessandro Ambrosio, il capotreno di 34 anni ucciso alla stazione di Bologna nella serata di lunedì.

