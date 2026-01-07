Bimbo precipitato a scuola a Voltri svolta dei pm | Colpevole anche chi non curò la manutenzione dell’immobile

Si avvicinano le conclusioni delle indagini sull'incidente a Voltri, dove un bambino è precipitato a scuola. I pm hanno stabilito che la responsabilità riguarda anche chi non ha curato la manutenzione dell’edificio. Sono stati sequestrati documenti presso il Comune e l’Opera Pia, e gli accertamenti proseguono per chiarire tutte le cause e le eventuali responsabilità legate alla sicurezza dell’immobile.

Incidente a Voltri, accertamenti verso la conclusione dopo il sequestro di documenti in Comune e all'Opera Pia. Addebito doloso agli operatori di sostegno, nei guai per lesioni colpose i responsabili delle manutenzioni.

Genova, l’inchiesta sul bimbo caduto a scuola si allarga: nel mirino non solo i docenti ma anche i proprietari dell’edificio - L'inchiesta sul bimbo caduto a Voltri si estende ai proprietari dell'immobile per mancanza di requisiti di sicurezza e ai docenti per l'omessa vigilanza di 20 minuti. orizzontescuola.it

Voltri, bimbo caduto dal terrazzo: indagine si allarga a insegnanti e proprietari della struttura - La Procura di Genova acquisisce nuovi documenti: ipotesi di abbandono di minore e “difetti di sicurezza” nell’immobile ... lavocedigenova.it

Potrebbe essere la svolta conclusiva all’inchiesta su quanto accaduto il 18 settembre alla scuola elementare De Amicis di Villa Duchessa di Galliera a Voltri, dove un bimbo di sette anni è precipitato per 5 metri cadendo da un terrazzino e ferendosi gravement - facebook.com facebook

