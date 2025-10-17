Pensioni dei gravosi chi si salva dall’aumento dell’età | due professioni anche nella scuola

L’aumento dei requisiti anagrafici e contributivi derivante dalla maggiore speranza di vita del 2027, a prescindere dalla regola che verrà adottata dal governo nella prossima legge di Bilancio per determinare gli «scalini di età», non riguarderà i lavoratori cosiddetti « gravosi » e chi sia impiegato in mansioni usuranti. Numerose sono le professioni che rientrano nelle due categorie che danno luogo a pensionamenti anticipati con requisiti agevolati o a canali specifici come l’Ape sociale. Ecco, quindi, un quadro da tener presente per considerare stabile l’età di pensionamento anche nel prossimo biennio. 🔗 Leggi su Lettera43.it

