Bimbo caduto dal terrazzo della scuola di Voltri gli ispettori del ministero | Inadempienze sulla sorveglianza

La relazione degli ispettori dell’ufficio scolastico inviati su indicazione del ministro Valditara nella scuola di Voltri dove il 18 settembre è precipitato un bambino di sette anni. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Bimbo caduto dal terrazzo della scuola di Voltri, gli ispettori del ministero: “Inadempienze sulla sorveglianza”

Contenuti che potrebbero interessarti

BIMBO CADUTO DAL BALCONE, ASCOLTATA LA MADRE E’ stata ascoltata in tribunale la mamma del bimbo macedone di 14 mesi caduto per una decina di metri dal balcone della casa comunale a Ponte Gardena dove la famiglia abitava e deceduto per le - facebook.com Vai su Facebook

$Trapani, morto in ospedale il bambino di dieci anni caduto dal balcone di casa - X Vai su X

Bimbo caduto dal terrazzo della scuola di Voltri, gli ispettori del ministero: “Inadempienze sulla sorveglianza” - La relazione degli ispettori dell’ufficio scolastico inviati su indicazione del ministro Valditara nella scuola di Voltri dove il 18 settembre è precipitato ... Come scrive ilsecoloxix.it

Parla il papà di Aziz, il bimbo caduto dal terrazzo a scuola un mese fa: "Un incubo senza fine" - È stato un mese di dolore per la famiglia di Aziz (nome di fantasia), sette anni, tragicamente caduto dal terrazzo al secondo piano della scuola primaria De Amicis, nell’istituto comprensivo Voltri 1 ... Scrive primocanale.it

“Il bimbo caduto dal terrazzo a scuola è rimasto da solo per 20 minuti”. Contestato l’abbandono di minore - Genova – L’alunno è rimasto da solo almeno 20 minuti e per questo le potenziali contestazioni a carico di chi doveva sorvegliarlo si sono aggravate, passando da lesioni colpose ad abbandono di minore ... Lo riporta ilsecoloxix.it