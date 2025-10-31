Bimbo caduto dal terrazzo della scuola di Voltri gli ispettori del ministero | Inadempienze sulla sorveglianza

La relazione degli ispettori dell'ufficio scolastico inviati su indicazione del ministro Valditara nella scuola di Voltri dove il 18 settembre è precipitato un bambino di sette anni.

bimbo caduto dal terrazzo della scuola di voltri gli ispettori del ministero inadempienze sulla sorveglianza

Bimbo caduto dal terrazzo della scuola di Voltri, gli ispettori del ministero: "Inadempienze sulla sorveglianza" - La relazione degli ispettori dell'ufficio scolastico inviati su indicazione del ministro Valditara nella scuola di Voltri dove il 18 settembre è precipitato

Parla il papà di Aziz, il bimbo caduto dal terrazzo a scuola un mese fa: "Un incubo senza fine" - È stato un mese di dolore per la famiglia di Aziz (nome di fantasia), sette anni, tragicamente caduto dal terrazzo al secondo piano della scuola primaria De Amicis, nell'istituto comprensivo Voltri 1

"Il bimbo caduto dal terrazzo a scuola è rimasto da solo per 20 minuti". Contestato l'abbandono di minore - Genova – L'alunno è rimasto da solo almeno 20 minuti e per questo le potenziali contestazioni a carico di chi doveva sorvegliarlo si sono aggravate, passando da lesioni colpose ad abbandono di minore

