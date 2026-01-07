Bilancio UE più fondi all’agricoltura | soddisfazione da Castelli

Il Commissario Castelli ha espresso soddisfazione per la recente revisione del bilancio dell’Unione Europea, che prevede un incremento dei fondi destinati all’agricoltura e alle aree dell’Appennino centrale. Questa modifica mira a sostenere lo sviluppo rurale e a rafforzare le comunità locali, garantendo una distribuzione più equilibrata delle risorse europee e un sostegno concreto alle regioni più svantaggiate.

Il Commissario Castelli accoglie positivamente la revisione del bilancio UE: più risorse all’agricoltura e ai territori dell’Appennino centrale. Guido Castelli ROMA – Un aggiornamento del bilancio europeo a sostegno dell’agricoltura e dei territori interni viene accolto con favore dal Commissario alla ricostruzione post-sisma 2016, Guido Castelli, che definisce la decisione un risultato significativo per l’Italia e per l’Appennino centrale. Secondo quanto dichiarato da Castelli, la revisione del bilancio UE consente di evitare i tagli inizialmente previsti per il settore agricolo, garantendo invece nuove risorse. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Bilancio UE, più fondi all’agricoltura: soddisfazione da Castelli Leggi anche: Legge di bilancio 2026, soddisfazione della FISM: più fondi per le scuole paritarie e attenzione agli alunni con disabilità Leggi anche: Frodi sui fondi Ue all’agricoltura: i dati della Corte dei conti 2022-2023 Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Meloni | Più risorse UE per l’agricoltura italiana già dal 2028. Ue, più fondi per l’agricoltura:così Roma dice sì al Mercosur - Lettera di von der Leyen, che annuncia un aumento di 45 miliardi per la Pac dal 2028. repubblica.it

Agricoltura, UE apre a maggiori risorse per PAC. Meloni: Bene anticipo fondi - La Commissione europea ha annunciato oggi un maggior sostegno finanziario alla politica agricola comune (PAC), approntando risorse nel prossimo bilancio pluriennale per complessivi 293,7 ... finanza.repubblica.it

Bruxelles propone un 'target' per le aree rurali nel prossimo bilancio Ue - 2034 potrebbe includere un ‘target rurale’ per la Pac, ovvero una quota minima del 10% di fondi da destinare a specifiche misure per le aree rurali. ansa.it

L'animale potrebbe essere stato abbandonato dopo essere stato «sconfitto» in un incontro. Nella legge di bilancio fondi per rieducare i cani sequestrati. Oggi per legge anche assistere a questi eventi è un reato sanzionato - facebook.com facebook

Sinnai: nel bilancio i fondi per la sede della Polizia locale, strade e piazze x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.