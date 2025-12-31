Legge di bilancio 2026 soddisfazione della FISM | più fondi per le scuole paritarie e attenzione agli alunni con disabilità
La legge di bilancio 2026 approvata prevede maggiori risorse per le scuole paritarie, con particolare attenzione agli alunni con disabilità. La FISM – Federazione Italiana Scuole Materne – accoglie con soddisfazione queste novità, ritenendole un passo importante per il sostegno e il miglioramento del sistema educativo paritaria in Italia.
Con l’approvazione della legge di bilancio 2026, la FISM – Federazione Italiana Scuole Materne – esprime un giudizio positivo per le risorse aggiuntive destinate al sistema delle scuole paritarie. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
