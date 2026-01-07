Biathlon Coppa del Mondo Oberhof 2026 Al maschile l’Italia non vince da 31 anni
La tappa di Oberhof, tradizionalmente inserita nel calendario della Coppa del Mondo di biathlon, rappresenta un momento importante per gli atleti e il pubblico. Al maschile, l’Italia non conquista una vittoria da 31 anni, un dato che evidenzia la competitività e le sfide di questa disciplina. La competizione a Oberhof apre il nuovo anno sportivo, offrendo opportunità di riscatto e di miglioramento per le nazionali presenti.
Una consuetudine della Coppa del Mondo di biathlon è il fatto di disputare la quarta tappa della stagione, nonché la prima del nuovo anno solare, a Oberhof (Germania). L’ameno borgo situato nel cuore dell’Europa abbandona questo ruolo solo quando è deputato a organizzare un Mondiale, come accaduto tre anni orsono. Si riparte da ambiente ostile, uno dei più temuti e malsopportati dagli atleti. La località è isolata e priva di attrattive, le condizioni meteo sono spesso avverse e il poligono è verosimilmente il più complicato dell’intero circuito! Come se non bastasse, la neve è sovente umida e pesante, obbligando a fare ancora più fatica. 🔗 Leggi su Oasport.it
GIACOMEL super nella Sprint, seconda VITTORIA individuale in Coppa del Mondo | HIGHLIGHTS
CR Biathlon: allo Sc Bionaz Oyace la coppa Gs Godioz a Bionaz Poco meno di centoquaranta concorrenti hanno affollato, questa mattina, il poligono di Bionaz per dare vita ai Campionati regionali Sprint, piccolo calibro (categorie Senior, Giovani, Junior e Asp - facebook.com facebook
Biathlon, Wierer e Vittozzi saltano Oberhof per allenarsi. Tornano in Coppa del Mondo Bionaz e Carrara - x.com
