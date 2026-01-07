La tappa di Oberhof, tradizionalmente inserita nel calendario della Coppa del Mondo di biathlon, rappresenta un momento importante per gli atleti e il pubblico. Al maschile, l’Italia non conquista una vittoria da 31 anni, un dato che evidenzia la competitività e le sfide di questa disciplina. La competizione a Oberhof apre il nuovo anno sportivo, offrendo opportunità di riscatto e di miglioramento per le nazionali presenti.

Una consuetudine della Coppa del Mondo di biathlon è il fatto di disputare la quarta tappa della stagione, nonché la prima del nuovo anno solare, a Oberhof (Germania). L’ameno borgo situato nel cuore dell’Europa abbandona questo ruolo solo quando è deputato a organizzare un Mondiale, come accaduto tre anni orsono. Si riparte da ambiente ostile, uno dei più temuti e malsopportati dagli atleti. La località è isolata e priva di attrattive, le condizioni meteo sono spesso avverse e il poligono è verosimilmente il più complicato dell’intero circuito! Come se non bastasse, la neve è sovente umida e pesante, obbligando a fare ancora più fatica. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Biathlon, Coppa del Mondo Oberhof 2026. Al maschile l’Italia non vince da 31 anni

