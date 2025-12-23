Biathlon Wierer e Vittozzi saltano Oberhof per allenarsi I convocati dell’Italia per la Coppa del Mondo

La FISI ha annunciato con largo anticipo le convocazioni azzurre per la prossima tappa della Coppa del Mondo di biathlon, in programma a Oberhof da giovedì 8 a domenica 11 gennaio. Balza all’occhio immediatamente l’ assenza di Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi, rispettivamente terza e settima nella classifica generale, che salteranno la trasferta in Turingia per effettuare un breve ciclo di lavoro personalizzato. La 35enne altoatesina si allenerà a Lavazè dal 6 al 10 gennaio insieme al tecnico Pietro Dutto, mentre la trentenne sappadina sarà in Val Ridanna negli stessi giorni con gli allenatori Alexander Inderst ed Edoardo Mezzaro. 🔗 Leggi su Oasport.it

