Biasin frena gli allarmi | Inter i problemi veri sono altri

Fabrizio Biasin invita a mantenere la calma nel dibattito sull’Inter, sottolineando l’importanza di analizzare i numeri e il contesto piuttosto che lasciarsi guidare da allarmismi o etichette. In un’epoca in cui le voci si susseguono, è fondamentale distinguere tra problemi reali e percezioni, offrendo una prospettiva più equilibrata sulle sfide e le opportunità della squadra.

Non allarmi, ma prospettiva. Fabrizio Biasin ridimensiona il dibattito attorno all’Inter e all’ipotesi di un colpo a gennaio, mettendo al centro numeri e contesto, non le etichette. “Si puntualizza la scarsa concretezza dell’Inter, si dice che sbaglia troppo e che deve segnare di più. Può anche darsi che serva maggiore killer instinct, ma stiamo parlando della squadra con il miglior attacco per distacco in Serie A. E non da quest’anno. Chiamarlo ‘problema’ significa non avere chiaro cosa siano davvero i problemi.” Poi il focus su Luis Henrique, spesso al centro di giudizi netti: “Di Luis Henrique si dice che sia un pippone. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

