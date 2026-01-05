Tajani frena gli allarmi sul dopo Venezuela | Escalation in Ucraina o a Taiwan? Questioni da tenere nettamente distinte

Il ministro Tajani ha chiarito che le preoccupazioni sul Venezuela non devono essere confuse con le tensioni in Ucraina o a Taiwan. Secondo lui, l’uso delle armi non rappresenta una soluzione, ma l’intervento è stato considerato legittimo in risposta alla minaccia percepita dagli Stati Uniti. Una posizione che invita a distinguere i diversi contesti geopolitici e le relative modalità di risposta.

«L’uso delle armi non è idoneo a risolvere le questioni, ma vista la minaccia che gli Usa prevedevano è legittimo l’intervento». A ribadirlo è stato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, parlando della situazione in Venezuela. Il vicepremier ha ricordato che «il narcotraffico è anche uno strumento per attaccare altri Paesi». Ciò che conta ora, ha sottolineato, «è lavorare per una transizione democratica. Noi abbiamo sempre condannato i crimini di Maduro. Senza Maduro il Venezuela è più libero, noi dobbiamo lavorare per garantire i nostri connazionali». Tajani: «Assistiamo gli italiani in Venezuela». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Leggi anche: "No escalation, nessuna guerra con la Russia". Ucraina, il progetto Tajani

Leggi anche: "Gli Usa pronti ad attaccare il Venezuela": Trump indica gli obiettivi, ma poi frena

