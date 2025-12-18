Mercato Inter Biasin frena sugli esterni candidati in nerazzurro | A gennaio serve solo un profilo pronto

L’Inter si prepara alla finestra di gennaio con cautela, concentrando le sue strategie sui profili già pronti. Biasin evidenzia l’importanza di investire su giocatori che possano integrarsi subito, mentre le voci su possibili esterni continuano a farsi largo. Palestra e Norton-Cuffy restano in stand-by, alimentando l’interesse verso soluzioni alternative per rinforzare la fascia destra nerazzurra.

Inter News 24 Mercato Inter, Biasin analizza le strategie sulla fascia destra: Palestra e Norton-Cuffy non si muovono, spunta un’ipotesi alternativa. Il tema dell’esterno destro continua a tenere banco nel calciomercato Inter, soprattutto dopo il lungo stop di Denzel Dumfries. A fare chiarezza sul possibile scenario di gennaio è Fabrizio Biasin, giornalista e opinionista, intervenuto negli studi di QSVS, che ha offerto una lettura molto pragmatica delle strategie nerazzurre. Secondo Biasin, è fondamentale distinguere tra il punto di vista dei tifosi e quello di chi lavora quotidianamente all’interno del club. 🔗 Leggi su Internews24.com

