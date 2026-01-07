Battaglia Terme e Barbona puntano sui nuovi Piani urbanistici

Battaglia Terme e Barbona hanno avviato un percorso di pianificazione urbanistica condivisa, sottoscrivendo gli Accordi di Pianificazione con la Provincia di Padova. Questa iniziativa mira a coordinare i Piani di Assetto del Territorio (PAT) dei due Comuni, contribuendo a sviluppare un'urbanistica più integrata e sostenibile. Il processo rappresenta un passo importante per una gestione del territorio più efficace e condivisa, nel rispetto delle esigenze locali e del territorio.

Si allarga il percorso di pianificazione urbanistica condivisa promosso dalla Provincia di Padova. I Comuni di Battaglia Terme e Barbona hanno sottoscritto gli Accordi di Pianificazione che danno avvio alla copianificazione dei rispettivi Piani di Assetto del Territorio (PAT).La firma, avvenuta. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

