Battaglia Terme e Barbona puntano sui nuovi Piani urbanistici

Battaglia Terme e Barbona hanno avviato un percorso di pianificazione urbanistica condivisa, sottoscrivendo gli Accordi di Pianificazione con la Provincia di Padova. Questa iniziativa mira a coordinare i Piani di Assetto del Territorio (PAT) dei due Comuni, contribuendo a sviluppare un'urbanistica più integrata e sostenibile. Il processo rappresenta un passo importante per una gestione del territorio più efficace e condivisa, nel rispetto delle esigenze locali e del territorio.

Si allarga il percorso di pianificazione urbanistica condivisa promosso dalla Provincia di Padova. I Comuni di Battaglia Terme e Barbona hanno sottoscritto gli Accordi di Pianificazione che danno avvio alla copianificazione dei rispettivi Piani di Assetto del Territorio (PAT).La firma, avvenuta. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - Battaglia Terme e Barbona puntano sui nuovi Piani urbanistici Leggi anche: Zelensky accelera: presto nuovi piani di pace. Mosca frena sui territori e smentisce Trump Leggi anche: Comuni montani, il M5s: «Daremo battaglia sui nuovi criteri» Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. GPPT che inizia il 2026 con nuove gare, nuovi chilometri e nuovi obiettivi In questa prima fredda domenica di gennaio i nostri runners sono stati presenti in due manifestazioni, c’è chi ha scelto Battaglia Terme (PD) e chi Adria (RO). Battaglia Terme, all - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.