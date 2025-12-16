Zelensky accelera | presto nuovi piani di pace Mosca frena sui territori e smentisce Trump

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo due giorni di negoziati a Berlino, Zelensky prepara nuovi piani di pace, mentre Mosca si oppone ai territori e smentisce Trump. Il progetto sarà definito a breve. Nel frattempo, gli investimenti di grandi aziende americane a Kiev, in collaborazione con la Casa Bianca e il Cremlino, si fanno sempre più evidenti.

zelensky accelera presto nuovi piani di pace mosca frena sui territori e smentisce trump

© Xml2.corriere.it - Zelensky accelera: presto nuovi piani di pace. Mosca frena sui territori e smentisce Trump

Il piano uscito dai due giorni di negoziato a  Berlino sarà finalizzato nei prossimi giorni. Intanto gli affari di grossi investitori americani a Kiev, in collaborazione con la Casa Bianca e d’intesa con il Cremlino, stanno diventando sempre più leggibili. Xml2.corriere.it

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Zelensky Pronto a dimettermi se serve alla pace in Ucraina

Video Zelensky Pronto a dimettermi se serve alla pace in Ucraina

Guerra, raid di Mosca vicino Kiev. Zelensky accelera: nuovi negoziati negli USA e vertice lampo con Macron. - L'Ucraina introduce sanzioni contro aziende che fanno capo a Rosneft e Lukoil "sincronizzando le misure adottate con quelle degli Stati Uniti", e contro "gli assassini che organizzano la sistematica ... affaritaliani.it

"Kiev pronta a negoziati diretti con Mosca". Zelensky accelera su Putin - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha ribadito la disponibilità del suo Paese a sedersi al tavolo dei negoziati con Mosca. ilgiornale.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.