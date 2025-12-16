Zelensky accelera | presto nuovi piani di pace Mosca frena sui territori e smentisce Trump

Dopo due giorni di negoziati a Berlino, Zelensky prepara nuovi piani di pace, mentre Mosca si oppone ai territori e smentisce Trump. Il progetto sarà definito a breve. Nel frattempo, gli investimenti di grandi aziende americane a Kiev, in collaborazione con la Casa Bianca e il Cremlino, si fanno sempre più evidenti.

© Xml2.corriere.it - Zelensky accelera: presto nuovi piani di pace. Mosca frena sui territori e smentisce Trump Il piano uscito dai due giorni di negoziato a Berlino sarà finalizzato nei prossimi giorni. Intanto gli affari di grossi investitori americani a Kiev, in collaborazione con la Casa Bianca e d'intesa con il Cremlino, stanno diventando sempre più leggibili.

