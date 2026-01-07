Bagnacavallo area del Redino | verso il nuovo parco pubblico
Sono in fase di completamento i lavori di laminazione dell’area del Redino a Bagnacavallo, situata nell’omonima zona. Questi interventi mirano a valorizzare lo spazio pubblico, rendendolo più funzionale e sostenibile per la comunità. Il nuovo parco pubblico, in fase di realizzazione, offrirà un’area di fruizione per residenti e visitatori, contribuendo alla qualità della vita e alla riqualificazione del territorio.
Sono in fase di conclusione i lavori per il completamento della laminazione dell’area del Redino a Bagnacavallo. Dopo l’ultimazione delle opere idrauliche necessarie per la piena funzionalità della vasca di laminazione, che hanno riguardato il risezionamento del Canale Redino e il potenziamento. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
