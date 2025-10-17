L' area abbandonata da decenni rinasce | nuovi edifici parco pubblico e l' ex chiesa trasformata in polo culturale
I monzesi dicono addio all’ex area del Buon Pastore. Sulle ceneri di quegli oltre 28mila mq di spazi ormai da decenni abbandonati sorgeranno case, un parco, spazi pubblici, negozi di vicinato e soprattutto quegli spazi culturali che da anni i cittadini chiedevano.Il progetto La giunta guidata dal. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
In un'area apparentemente abbandonata crescevano circa 20 piante di marijuana, alte dai 90 centimetri ai tre metri - facebook.com Vai su Facebook