Parco del Mare a San Giuliano verso la progettazione del nuovo spazio verde urbano

Sarà un ampio spazio verde urbano tra la città e l’arenile quello che nascerà a San Giuliano mare, lungo via Ortigara, ulteriore tassello a completamento del Parco del Mare. L’intervento è arrivato sul tavolo della Giunta comunale che nell’ultima seduta ha approvato l’aggiornamento del documento. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Pranzo vista mare a metà ottobre immersi nel “Parco del mare”… Cosa vuoi di più dalla vita? 21 gradi? 15.10.2025 Live dal Bounty 13:05 La Nave del Divertimento - facebook.com Vai su Facebook

