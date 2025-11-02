Storico inviato fuori da Striscia la Notizia dopo 17 anni: l’indiscrezione che scuote il pubblico Mediaset. Tutte le novità sulla prossima edizione del tg satirico di Antonio Ricci, al via il 26 novembre. Scopriamo di seguito chi è! Leggi anche: Edoardo Stoppa perché non fa più Striscia La Notizia? Cosa fa oggi? Tutto sul concorrente dell’Isola dei Famosi Colpo di scena a Striscia la Notizia. Secondo le ultime indiscrezioni uno storico inviato e volto simbolo del programma sarebbe stato escluso dal cast della nuova edizione in partenza il prossimo 26 novembre. Una notizia che, se confermata, segnerebbe la fine di un’era lunga diciassette anni per il celebre protagonista di inchieste e servizi spesso al centro dell’attenzione pubblica. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Striscia la Notiza fa fuori uno dei suoi volti più amati: dopo oltre 15 anni, non lo vedremo più, ecco chi è