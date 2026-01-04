Avellino perde uno dei suoi volti più amati | addio Salvatore

Avellino si commuove per la scomparsa di Salvatore Ferraro, noto barista della città. Con anni di esperienza e un atteggiamento sempre cortese, Ferraro ha lasciato un segno positivo nella comunità locale. La sua perdita rappresenta un momento di tristezza per molti cittadini, che lo ricorderanno per la sua professionalità e il suo garbo. Una triste perdita per l’intera comunità di Avellino.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.