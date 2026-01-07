Avellino-Sampdoria ventesima giornata Serie B 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Avellino-Sampdoria, in programma nella ventesima giornata di Serie B 2025/2026, rappresenta un match importante per entrambe le squadre. Gli irpini puntano ai playoff, mentre i blucerchiati cercano di risalire la classifica dopo un avvio difficile. Di seguito, le probabili formazioni e le modalità di visione dell'incontro.

Gara valida per la ventesima giornata del campionato italiano di Serie B 20252026. In palio punti pesanti, sia per gli irpini, con ambizioni playoff, sia per i blucerchiati, vogliosi di mettersi alle spalle la crisi di inizio stagione. Avellino-Sampdoria si giocherà sabato 10 dicembre 2025 alle ore 15 presso lo stadio Partenio. AVELLINO-SAMPDORIA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Gli irpini si presentano a questo appuntamento con l’undicesimo posto in classifica a quota 22 punti, e la necessità di tornare alla vittoria, cosa che manca da quattro partite. L’ultimo pareggio contro il Bari ha confermato una tendenza fatta di troppi alti e bassi per la squadra di Biancolino, che ora deve dare una sterzata alla classifica per evitare che diventi scomoda. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

