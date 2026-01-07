Virtus Entella-Monza ventesima giornata Serie B 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

La sfida tra Virtus Entella e Monza, valida per la ventesima giornata di Serie B 2025/2026, mette di fronte due squadre con obiettivi diversi: una in cerca di punti salvezza e l’altra impegnata nella lotta per la promozione. Di seguito le probabili formazioni e le modalità per seguire l’incontro.

Gara valida per la ventesima giornata del campionato italiano di Serie B 20252026. Si affrontano due squadre in cerca di salvezza e in lotta per la promozione. Virtus Entella-Monza si giocherà sabato 10 gennaio 2026 alle ore 15 presso lo stadio Comunale di Chiavari. VIRTUS ENTELLA-MONZA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Periodo critico per i liguri che non sanno più vincere in casa, cosa che risale addirittura a due mesi fa. Da quel momento la squadra di Chiappella ha collezionato quattro sconfitte e tre pareggi nelle ultime sette di campionato, scivolando al diciottesimo posto con appena 16 punti.

Le probabili di Virtus Entella-Monza: la prevendita nel settore ospiti, il costo - comunica che i tifosi ospiti potranno acquistare i biglietti del settore “Gradinata Nord” (1729 posti) al costo di € 14,00 compresi i diritti di prevendita. monza-news.it

