Sampdoria vs Frosinone nona giornata Serie B 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Gara valida per la nona giornata del campionato italiano di Serie B 20252026. I blucerchiati vogliono abbandonare le sabbie mobili della classifica, mentre i ciociari puntano a confermarsi al terzo posto. Sampdoria vs Frosinone si giocherà sabato 25 ottobre 2025 alle ore 15 presso lo stadio Ferraris. S AMPDORIA VS FROSINONE: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I blucerchati hanno esonerato Donati per affidarsi a Gregucci con l'obiettivo di dare una identità alla squadra e raggiungere il prima possibile una certa tranquillità in zona salvezza. Dopo aver raccolto una preziosa vittoria in casa, è arrivata un'altra sconfitta contro l'Entella, a dimostrazione di un clima altalenante nell'ambiente.

