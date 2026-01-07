aurora livoli fissata la data per i funerali della 19enne trovata morta a milano

Sabato 10 gennaio si svolgeranno i funerali di Aurora Livoli, la ragazza di 19 anni trovata senza vita in un cortile di Milano. La cerimonia si terrà nel rispetto della sua memoria, in un momento di raccoglimento per familiari e amici. La notizia ha suscitato grande cordoglio nella comunità locale, mentre le indagini continuano per fare luce sulla vicenda.

Si terranno sabato 10 gennaio i funerali di Aurora Livoli, la 19enne trovata senza vita in un cortile di un palazzo in via Paruta a Milano. Oggi la procura meneghina ha dato il nulla osta per la sepoltura. Il feretro della giovane verrà trasferito a Monte San Biagio, in provincia di Latina dove. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Chi era Aurora Livoli trovata morta a Milano, le ultime ore e il racconto del padre: Voleva essere libera; Aurora Livoli, lo zio: «Chi l'ha aiutata a Milano? Forse è stata plagiata da qualcuno»; Fissato l'8 gennaio interrogatorio per l'indagato per la morte di Aurora; Aurora Livoli, le ultime ore della 19enne uccisa a Milano. «Si è difesa prima di essere strangolata».

