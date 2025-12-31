Milano chi era Aurora Livoli la 19enne trovata morta in un cortile | il 2 gennaio l’autopsia

Aurora Livoli, 19enne di Milano, è stata trovata senza vita in un cortile. Il 2 gennaio verrà eseguita l’autopsia per chiarire le cause del decesso. Le indagini si concentrano sul giovane che seguiva Livoli, ma ancora non si conoscono i dettagli di quanto accaduto. La comunità attende risposte su quanto successo in quella tragica circostanza.

Ora, resta da capire cosa sia effettivamente avvenuto in quel cortile. Le indagini si stanno concentrando sul ragazzo che segue Livoli. Si tratta di un individuo alto e magro che entra nel cortile insieme alla vittima, ma ne esce da solo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

