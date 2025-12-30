Aurora Livoli è una 19enne di Monte San Biagio la ragazza trovata morta a Milano

Aurora Livoli, 19 anni di Monte San Biagio, è stata trovata senza vita nel cortile di uno stabile a Milano. La giovane, residente nella provincia di Latina, è deceduta nella mattinata di lunedì 29 dicembre. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le circostanze della morte.

E’ una ragazza di 19 anni che viveva nella provincia di Latina, Aurora Livoli, la giovane donna trovata senza vita nel cortile di uno stabile a Milano nella mattinata di ieri, lunedì 29 dicembre. L’identificazione è stata possibile grazie alle immagini estrapolate dalle telecamere di. 🔗 Leggi su Latinatoday.it © Latinatoday.it - Aurora Livoli, è una 19enne di Monte San Biagio la ragazza trovata morta a Milano Leggi anche: È Aurora Livoli di Roma la ragazza trovata morta in un cortile a Milano Leggi anche: Aurora Livoli, 19 anni di Latina: identificata la ragazza trovata morta in via Paruta a Milano Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Identificata la donna trovata morta in un cortile a Milano: è la 19enne Aurora Livoli, scomparsa da Latina un mese fa - È Aurora Livoli, 19 anni, la giovane donna trovata morta in un cortile di via Paruta a Milano. fanpage.it

La giovane trovata morta a Milano è una 19enne di Latina - Tra le ipotesi principali del decesso al vaglio degli inquirenti c’è quella dello strangolamento e della violenza sessuale. editorialedomani.it

NEWS - Identificata la giovane trovata morta a Milano: è Aurora Livoli, 19enne di Latina - È Aurora Livoli, 19enne nata a Roma e residente nella provincia di Latina, la giovane trovata morta lunedì mattina in via Paruta a Milano. msn.com

Identificata la donna trovata morta in un cortile a Milano: è la 19enne Aurora Livoli, scomparsa da Latina un mese fa x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.