Aumenta il potere d' acquisto propensione risparmio ai massimi dal 2009 e scende la pressione fiscale

Nel terzo trimestre del 2025, il potere d'acquisto e la propensione al risparmio delle famiglie italiane hanno raggiunto i livelli più elevati dal 2009, escludendo il periodo Covid. Contestualmente, si osserva una diminuzione della pressione fiscale, che contribuisce a migliorare la situazione economica delle famiglie. Questi dati indicano un miglioramento della capacità di spesa e di risparmio, segnali positivi per l’economia nazionale.

Nel terzo trimestre del 2025, il reddito disponibile delle famiglie è cresciuto del 2% rispetto al trimestre precedente.

L'inflazione aumenta la pressione fiscale. Il fiscal drag erode il potere d'acquisto di stipendi e pensioni. Analisi del fenomeno. #Economia #Guide #Stipendi - facebook.com facebook

Un rinnovo importante che restituisce potere d’acquisto alle lavoratrici e ai lavoratori e aumenta il contributo aziendale alla previdenza complementare, fermo da diversi anni. Chiusa nella notte l’ipotesi di accordo sul #ccnl #GommaPlastica 2026-2028 c x.com

