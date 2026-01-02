Cittadini in movimento | Il Comune aumenta la pressione fiscale ma non migliorano i servizi

Cittadini in Movimento evidenzia come, nonostante l’aumento della pressione fiscale deciso dal Comune, i servizi offerti ai cittadini non abbiano mostrato miglioramenti significativi. Su richiesta dell’associazione, l’esperto in bilanci pubblici Roberto D’Agostino ha analizzato le recenti scelte fiscali, offrendo una valutazione oggettiva delle implicazioni di tali decisioni sulla comunità locale.

Su richiesta di Cittadini in Movimento, Roberto D'Agostino – esperto in bilanci pubblici – ha condotto una valutazione delle recenti scelte fiscali adottate dal Comune. Dalla sua analisi emerge con chiarezza un incremento significativo della pressione fiscale sui cittadini, conseguenza delle.

