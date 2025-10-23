Pressione fiscale ai massimi da 10 anni le promesse tradite del Governo Meloni

La pressione fiscale nel nostro Paese continua a salire e anche con la prossima Manovra non dà cenni di diminuzione. Dall’entrata in carica del Governo Meloni il peso delle tasse sugli italiani ha fatto segnare i massimi degli ultimi 10 anni, raggiungendo i livelli toccati sotto l’esecutivo dei tecnici guidato da Mario Monti, quando la parola d’ordine era “austerità”. Nonostante le promesse al centro della campagna elettorale del centrodestra, la terza legge di Bilancio dell’attuale legislatura non contribuirà a tagliare le tasse. L’aumento della pressione fiscale. Anche se l’alta pressione fiscale è una caratteristica storica del sistema del welfare italiano, tra i più dispendiosi in Europa, dal 2023 il peso dell’Erario è cresciuto in modo significativo. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Pressione fiscale ai massimi da 10 anni, le promesse tradite del Governo Meloni

