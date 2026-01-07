ATP Hong Kong esordio da sogno per Musetti | batte Etcheverry e vola ai quarti
Musetti si qualifica per i quarti di finale all'ATP di Hong Kong, dopo aver battuto in rimonta Etcheverry con il punteggio di 6-7, 6-2, 6-4. Con questa vittoria, il tennista italiano raggiunge il 42° quarto di finale della sua carriera, consolidando la sua presenza nel circuito internazionale.
Il tennista italiano batte in rimonta 6-7, 6-2, 6-4 l'argentino Etcheverry e conquista il 42° quarto di finale in carriera. Al prossimo turno incontrerà il vincente tra Wong e Diallo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
