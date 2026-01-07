lorenzo musetti ingrana alla distanza e piega etcheverry nel complesso esordio a hong kong

Lorenzo Musetti inizia il 2026 con una vittoria al termine di una lunga partita contro Tomas Martin Etcheverry all'ATP di Hong Kong. Dopo aver perso il primo set, il tennista toscano ha saputo reagire, conquistando i successivi due parziali e portando a casa il match in tre set. La sfida si è protratta per oltre due ore, segnando un esordio impegnativo ma positivo per Musetti in questa nuova stagione.

Il 2026 di Lorenzo Musetti comincia con una sofferta vittoria. Il tennista toscano ha superato all’esordio nel ATP 250 di Hong Kong l’argentino Tomas Martin Etcheverry, numero 57 del ranking mondiale, in rimonta in tre set con il punteggio di 6-7 6-2 6-4 dopo una battaglia di due ore e quarantuno minuti di gioco. Musetti, che è la prima testa di serie nel torneo asiatico, affronterà ora nei quarti di finale il vincente del match tra il canadese Diallo e il padrone di casa Wong. Una partita da 8 ace (10 quelli dell’argentino) e 3 doppi falli per Musetti, che ha ottenuto il 67% dei punti quando ha servito la prima (stessa percentuale dell’avversario). 🔗 Leggi su Oasport.it

