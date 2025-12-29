Assalto ed esplosione al bancomat di Bruino arrivano i carabinieri e i ladri scappano su un suv scuro

Nella notte tra il 28 e il 29 dicembre 2025, a Bruino, un tentativo di furto con esplosivo al bancomat di Unicredit in piazza del Municipio è fallito. Dopo l’esplosione, i ladri sono fuggiti a bordo di un SUV scuro, ma sono stati messi in fuga dall’intervento dei carabinieri. L’intera operazione si è conclusa senza conseguenze per le persone presenti.

Prima l’assalto al bancomat con tanto di esplosivo, poi la fuga a mani vuote. È fallito il tentativo di rubare contanti dal bancomat della filiale di Unicredit a Bruino, in piazza del Municipio, intorno alle 3 di questa notte, 29 dicembre 2025.L’esplosione in piazzaLa banda di ladri è arrivata in. 🔗 Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - Assalto ed esplosione al bancomat di Bruino, arrivano i carabinieri e i ladri scappano su un suv scuro Leggi anche: Assalto al bancomat del Crédit Agricole, esplosione nella notte e ladri in fuga col bottino Leggi anche: Fanno esplodere un bancomat ma arrivano i carabinieri: caccia ai ladri in Brianza Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Assalto ed esplosione al bancomat di Bruino, arrivano i carabinieri e i ladri scappano su un suv scuro. Assalto ed esplosione al bancomat di Bruino, arrivano i carabinieri e i ladri scappano su un suv scuro - È fallito il tentativo di rubare contanti dal bancomat della filiale di Unicredit a Bruino, in piazza del Municipio, ... torinotoday.it

Tentato furto con esplosivo a Bruino: assalto alla banca Unicredit nella notte - BRUINO – Paura nel cuore della notte a Bruino, in provincia di Torino, dove un commando di malviventi ha preso di mira la filiale della banca Unicredit in piazza Municipio. lagendanews.com

Assaltano e fanno esplodere bancomat nel Torinese, ladri in fuga - Un tentato assalto con l'utilizzo di esplosivo è avvenuto intorno alle 3 della scorsa notte davanti a uno sportello bancomat in piazza Municipio, a Bruino, nel Torinese. msn.com

Assalto al bancomat, esplosione nella notte a Scisciano: ladri in fuga con il denaro https://www.ilgiornalelocale.it/2025/12/assalto-al-bancomat-a-scisciano-ladri-in-fuga-con-il-denaro/ - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.