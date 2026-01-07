Assalti alle stazioni di servizio tra Salerno e Pontecagnano | caccia alla banda dell’Audi

Nel tardo pomeriggio di ieri, tra Pontecagnano Faiano e Salerno, si sono verificati diversi furti ai danni di stazioni di servizio. Una banda a bordo di un’Audi ha compiuto una rapina e ha tentato altri due colpi nello stesso periodo. L’episodio ha suscitato preoccupazione tra residenti e forze dell’ordine, che stanno indagando sugli eventi.

Paura nel tardo pomeriggio di ieri tra Pontecagnano Faiano e Salerno, dove una banda a bordo di un’Audi ha preso di mira alcune stazioni di servizio, mettendo a segno una rapina e tentandone altre due nel giro di poche ore. Sono tre i tentativi di colpo, di cui uno riuscito e due falliti, messi. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

