Assalti alle stazioni di servizio tra Salerno e Pontecagnano | caccia alla banda dell’Audi

Nel tardo pomeriggio di ieri, tra Pontecagnano Faiano e Salerno, si sono verificati diversi furti ai danni di stazioni di servizio. Una banda a bordo di un’Audi ha compiuto una rapina e ha tentato altri due colpi nello stesso periodo. L’episodio ha suscitato preoccupazione tra residenti e forze dell’ordine, che stanno indagando sugli eventi.

Paura nel tardo pomeriggio di ieri tra Pontecagnano Faiano e Salerno, dove una banda a bordo di un’Audi ha preso di mira alcune stazioni di servizio, mettendo a segno una rapina e tentandone altre due nel giro di poche ore. Sono tre i tentativi di colpo, di cui uno riuscito e due falliti, messi. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Assalti alle stazioni di servizio tra Salerno e Pontecagnano: caccia alla banda dell’Audi Leggi anche: Rapine e assalti alle aziende, presa banda di romeni: 7 arresti Leggi anche: Banda dell'Audi in azione al distributore di carburanti Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Salerno invasa da migliaia di visitatori per le Luci: code di traffico da Vietri, assalto alla villa comunale; Salerno, la “banda dell’Audi” all’assalto dei benzinai; Assalto notturno al bancomat: ladri in fuga col bottino dopo l'esplosione; La banda dell’Audi all’assalto dei distributori di benzina. Salerno, ok ai lavori nella stazione: - La banchina è ora alta 55 cm, riferisce una nota di Rfi, «secondo lo standard previsto per i ... ilmattino.it Perché ieri gli Appennini reggiani e modenesi (con le loro stazioni sciistiche) ridevano facendo un bel botto da tutto esaurito e nel parmense no! - facebook.com facebook Sono 6 i minori destinatari di misure cautelari eseguite dalla Polizia di Stato a Torino. Tutti di età tra i 16 e i 17 anni, sono accusati di aver aggredito le Forze dell’ordine all’esterno del liceo Einstein e durante le manifestazioni del “No Meloni Day”, di aver occup x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.