Rapine e assalti alle aziende presa banda di romeni | 7 arresti

Una banda di romeni specializzata in rapine e assalti alle aziende è stata smantellata, con sette persone arrestate. I criminali, professionisti e pendolari del crimine, si dedicavano a colpi mirati ai tessuti pregiati, profumi di marca e prodotti di bellezza, mettendo a rischio la sicurezza del territorio e delle attività commerciali.

© Imolaoggi.it - Rapine e assalti alle aziende, presa banda di romeni: 7 arresti Tessuti pregiati, profumi di marca e prodotti di bellezza, una banda di professionisti pendolari del crimine, secondo gli investigatori. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it Leggi anche: Furti e rapine: arrestata la banda dei romeni. Video Leggi anche: Sgominata banda dedita alle rapine: 5 arresti Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Rapine e assalti alle aziende, presa la banda dei pendolari del lusso: 7 arresti; Rapine e assalti alle aziende, presa la banda dei 'pendolari del lusso': 7 arresti; Il maxi furto da 200mila euro in Brianza e gli assalti: presa la banda dei pendolari del lusso; Pestaggi e rapine a ragazzi nel Bresciano, presa gang di minori: Violenza gratuita per intimidire. Rapine e assalti alle aziende, presa la banda dei "pendolari del lusso": 7 arresti - Maxi operazione dei carabinieri: sgominata banda accusata di furti e rapine tra Milano, Pavia e la Brianza Tessuti pregiati, profumi di marca e prodotti di bellezza. milanotoday.it Banda delle rapine, caccia al settimo uomo: "Pronti ad altri colpi" - Banda delle rapine, caccia al settimo uomo: "Pronti ad altri colpi" Decine di agenti di polizia coinvolti nell'operazione che ha portato in carcere quattro orgolesi, un siniscolese e un mamoiadino. rainews.it CERIGNOLA Confiscati 600 mila euro nei confronti di un noto pluripregiudicato di Cerignola, già condannato a 17 anni per rapine e assalti a portavalori. Le indagini della Polizia e della Finanza di Bari hanno rilevato una sproporzione tra i redditi leciti e l’in - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.