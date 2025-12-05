Banda dell' Audi in azione al distributore di carburanti

Tentato furto ai danni di un distributore di carburanti a Casal di Principe. Una banda di ladri, composta da almeno 4 persone, è giunta a bordo di un’Audi di colore blu.Dalle immagini video si nota che quattro malintenzionati sono subito scesi dall'auto ma sono stati individuati tempestivamente. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Argomenti simili trattati di recente

